由前香港足總會長霍英東創辦的省港盃在中港體壇有着相當特殊的意義，因為當年中國體育被國際體壇孤立，而廣東在1979年越境到港參加此賽事，被視為中國體育走向國際的重要一步。

翻查省港盃文獻指，被中共視為愛國商人的霍英東在1973年率香港體育界到國內參觀，萌生助中國重返國際體壇念頭，翌年成為亞洲足協副會長的霍英東將中國回歸亞洲足協；1978年，霍再運用其國際球壇影響力，令國際足協重新接納於1953年主動退出的中國足協為會員。

霍英東在同年向中國政府提出主辦在兩地各踢一回合的省港盃，名義上是埠際賽，實際是中國球隊離境作賽，首回合在越秀山舉行，廣東小勝1:0，次回合在大年初一作客香港，據文獻指廣東隊當時是住在新華社香港分社內，全程有專人「看管」，外出必須獲批。

由於省港盃有着特殊歷史，就算兩地對此賽重視程度不斷減低也要延續，為提高注視度，2015年增設女子省港盃，但不像男子省港盃般分兩回合，以一場過決勝。

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