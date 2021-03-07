上周六格拉斯哥流浪主場以3:0擊敗聖美倫，賽後領先周日才登場的些路迪21分，只要宿敵失分或格流下周再取一分，該隊即可事隔10年再在蘇超封王。賽前已有過千格流球迷懶理限聚令，走到格流主場外集會，賽後更與格流將帥隔空慶祝。雖然蘇格蘭政府發聲明對球迷的行為非常失望，但格流領隊謝拉特稱對球迷的行為完全理解。

賽前謝拉特等格流球員到達主場時，已受到大批球迷如同迎接英雄般包圍，當格流以3:0戰勝對手後，一眾球員立即走到場邊，隔空與欄外聚集的球迷隔空慶祝後，格流將帥都在更衣室內狂歡，格流主帥謝拉特更一度在窗口與球迷揮拳，令聚集的球迷情緒一度非常高漲。

最終，球迷還將聚集的慶祝活動持續至入夜，蘇格蘭政府發言人表示：「我們對聚集在格流主場外的球迷感到非常失望，在抑制病毒最重要的階段，這一少數人的行為危害了其他球迷、警察和整個社區的安全，我們將會繼續與蘇格蘭警方及球會加強合作。」

面對政府的指控，有份推波助瀾的謝拉特表示：「我必須說的是，我們正經歷武漢肺炎疫情大流行，最重要是球迷們的安全，這是首要任務我完全理解。但與此同時，如果你理解過球迷們的經歷，你亦會完全理解他們為何會在這球場外聚集。」

謝拉特續稱：「我的工作是要控制它，目前安全是最重要但這很困難，這已經是3年的感情，球迷支持球隊的時間更長，並在這10年間經歷了這麼多，因此你當然可以理解。」

格拉斯哥流浪原本是蘇超班霸，更以54次蘇超冠軍力壓51次的宿敵，是蘇超史上最多聯賽冠軍的球隊，但該隊對上一次蘇超冠軍要數到10/11年球季，事關該隊於2012年因欠債被法院接管，並被要求降落第四級別聯賽。歷劫後格流事隔四年才重返蘇超，但一直都屈居於宿敵些路迪之下，直至今季謝拉特終帶領球隊領先些路迪各達21分封王在望，最快會在周日事隔十年再成蘇超冠軍。

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