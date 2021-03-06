武漢肺炎疫情下，有超過40年歷史的省港盃連續兩年停辦，到底這項埠際賽何時復辦，目前是未知數，而這回顧這項曾是兩地球壇盛事的埠際賽，兩隊合演過不少精采大戰。

第15屆，可派三名外援助陣的港隊憑譚兆偉建功，絕殺廣東重奪獎盃。第16屆，廣東為求重奪獎盃是召范志毅、徐弘及宿茂臻三名中國隊主力助陣，惟兩回合苦戰逼和港隊3:3，而廣東最終互射12碼險勝。當年港隊主力李健和及鍾皓賢談到這兩屆賽事不論勝負，兩隊合演快上快落的激戰，今日重溫賽事片段仍然十分享受及回味。

在已故愛國商人霍英東推動下，省港盃於1979年首辦，當年這項埠際賽，因象徵中國足球重回世界，在賽事有濃厚政治色彩下，兩地足協以最高規格主辦，足總邀請甲乙丙組球會人士及傳媒北上廣州觀戰，幾百人與港隊同住廣州白天鵝賓館，而前港隊隊長李健和形容，當年省港盃像是兩地足球嘉年華，場面是相當墟冚。

李健和說：「當年霍英東會長帶隊，邀請香港球圈甲乙丙組球會代表，每間請兩三個，已經幾百人，加埋嘉賓及家屬等，幾百人睇波團坐十幾廿架旅遊巴士或直通車北上兩日，全部住在白天鵝賓館，霍生設歡迎晏招待兩地球圈人士，全間酒店香港人最多，碰口碰面都是本地球圈人士，而其他外來的旅客或是做生意的人，也不及我們那兩晚包了六七層樓，似兩地球圈人士的嘉年華。」

足總為遷就港隊省港盃，本地賽事全停，因為當年這項埠際賽是年度盛事，作為港隊成員，每年期待為香港出戰廣東隊。踢了十屆省港盃的「和哥」說：「每個球員基本上都好想入選出戰，因為廣東隊整體實力比我們強，就算香港踢班霸，也找不到這樣強的對手，而踢完省港盃後不久，就到賀歲波，作為球員是好期待及重視這兩項本地難得的大賽。」

第一屆省港盃，廣東的的正選陣容有中國球王容志行、曾外流古廣明，以及陳熙榮及何佳等中國名將，而港隊要在省港盃擊敗國腳如雲的廣東談何容易；為拉近兩隊實力的距離，足總獲在第4屆獲廣東省足協同意改派以港聯應戰，而以精工外援領軍的港聯，在兩回合法定時間打成2:2，到加時始憑列治建功險勝。

李健和指，廣東隊球員佔中國隊比例甚重，而強如80年代的港隊是好難才可以捧到盃。他說：「就算有外援的港隊首回合勝，次回合也未必可勝，因為作客廣東要贏波的難度實在太高，就算用港聯亦一樣沒有把握。大家廣東省，彼此好熟識對方踢法，不論勝負，每年有省港盃是可令港隊進步，亦因此而提升不少，因為上下也要做到最好以勝到，球員心態上要準備得好點。」

先後踢過10屆省港盃的李健和指出南方球員有好腳法，踢法比較秀麗，而北方發展比較遲，球員比較高大，踢法比較衝撞型，這方面廣東純講腳法，踢法不粗野，不像北方球員攔截兇狠，不會太勇猛，其實踢省港盃是好開心的事。

由於廣東隊整體實力平均，且不斷有新人接軌，首14屆省港盃，廣東贏9屆，到第15屆，即東方王朝冒起的一年，省港兩地同意港可加入四名外援，正選陣最多有三名外援，港隊四名外援譚拔士、基亞及希福特來自東方，而確路則來自快譯通，嶄露頭角的鍾皓賢是首度入選。

「當年為提升賽事刺激性，再次容許港隊加入外援，而港隊在個別位置加上合適外援，實力與廣東隊確實拉近。如不談勝負，單論賽事的刺激性，第14至16屆(即92至95年)是好高水平，比賽速度好快，大家幾享受出戰那幾年的省港盃。」李健和說。作為港隊新丁的鍾晧賢回當年入選代表香港出戰省港盃這個年盛事，當時一心是想可以感受賽事氣氛，而料不到次回合有機會落場，把守港隊最後一關。

李健和與鍾皓賢受訪時重看第15及16屆省港盃精華片段，不斷驚嘆，兩軍行軍之速度極高，以現今足球看是極高強度的賽事。「和哥」說：「現在重看當年比賽片，兩隊比賽風格其實相近，同樣都係快速上落嘅進攻模式，不像現在般以防守戰術咁強，大家對攻，當然港隊會是較防守一方，以穩守突擊為主，反擊速度不慢，成功率未必太高，但可以畀到威脅廣東隊，比賽踢到咁快，刺激性好高。」

鍾皓賢補充：「廣東人腳實力確較強，但羅繼華、譚兆偉、李偉文同丘建威等等喺體院出嚟冇耐，年輕當打，亦冇包袱，踢得好放，而幾個外援，希福特是英格蘭青年國腳，仲有譚拔士同基亞，幾個外援有好強的感染力，好主動協助港隊，因為全隊出場只有一個目標，就諗方法協助球隊贏波，隊內好好氣氛，訓練好投入。」他表示首次踢省港盃，親身感受賽事節奏，過程激烈，賽事節奏快到連守門員都唞不過氣，十多秒便攻到，飲水空間也沒有。

港隊以東方主力球員為班底，首回合以希福特把關，其餘兩名外援是譚拔士及基亞，不過，港隊首回合主場遭廣東逼和1:1，次回合作客放手一搏，當年港隊教練黃文偉在踢罷首回合後，決定安排鍾皓賢在次回合把關，安排確路正選落場，與廣東搶中場。

兩隊在省體場差不多全場爆滿近三萬球迷面前上演次回合，港隊面對強陣，有區楚良、吳群立、伍文兵、謝育新、麥超及彭偉國等國腳的廣東隊是互有攻守，下半場更加反客為主，戰至88分鐘，基亞頭槌二傳其東方隊友譚兆偉第一時間射地波入網，港隊憑這個個入球，以2:1險勝，重奪失落兩屆的省港盃。鍾皓賢指出：「賽前部署是主守，希望可以搵到一個機會，因為入到一球就贏。現場氣氛好熾熱，開波遲少少，廣東球迷就係咁鬧，不過，省體場有跑道，球迷與球員相隔比較遠，自己唔會太在意球迷講乜嘢，只希望表現自己最好一面，結果好好彩，第一次踢省港盃可以作客擊敗廣東隊捧到盃，好開心，現在退休多年，回想當年，也覺得好開心。」

廣東對第15屆之失，似乎心有不甘，到第16屆，針對港隊有外援助陣，首次召入三名當時已是中國隊主力的北方球員范志毅、徐弘及宿茂瑧助陣，而李健和指，廣東是有部署地借助這三名球員爭取重奪冠軍：「港隊因有外援，廣東隊高波輸給我們，所以他們之後加外省球員，記得之後幾屆有馬明宇、范志毅、徐弘及宿茂瑧等等北方球員踢過省港盃。」

第16屆的激烈程度可能比之前那屆更甚，因為廣東不容有失，但首回合隊港隊憑基亞及李健和的入球領先2:0，而次回合作客有個好開始，由陳志強先開紀錄，可是之後連失三球，而廣東借將范志毅因粗野攔截吳圳聰被逐離場。

和哥談到這屆賽事，與有借將的廣東拼到最後，就算輸波仍回味：「領先首回合，次回合又先入波，如有入客入球，港隊已衞冕，而最後到要以12碼決勝負，結果港隊射輸未能蟬聯，現在回想嗰兩屆，過程實在好激，大家好接近，講的一球半球的上落，後來與廣東球員說起，他們當時也冇把握話可勝到我們。當時香港隊本地球員狀態顛峯，年輕當打，接到上嚟，打起上嚟確實好近，現在自己重看，也覺得比賽速度好快，港隊所有球員的上落段速好高，可以踢到廣東隊冇把握可勝，大家要記住，以往踢省港盃，他們取勝一直係比較輕鬆。」廣東從16屆開始，連續幾屆加入借將助陣，曾出戰的國腳，除范志毅及徐弘，還有馬明宇及黎兵，並連續六屆捧盃。

兩隊球員當年在場上全力拼勝，但球場外關係良好。鍾皓賢說：「嗰幾屆確實好難忘，就算冇份落場，也覺得賽事真係好激，但場外同廣東球員關係好好，見到面有攬頭攬頸，以往球隊好多時會返廣州集訓，有約佢哋食飯聚舊，有次區楚良來港，他專程到球場睇操，之後傾了好長時間，他是我球員時代的偶像，踢法好瀟灑，好記得佢喺皇朝盃，出迎單手接波，穩定性同技巧極高，好少出錯，難怪有段時間是國家隊正選。」

省港盃數字知多啲

24：廣東隊奪冠次數

17：香港隊奪冠次數

4：香港作客取勝次數

6：兩隊歷來以12碼決勝次數、廣東隊最長連勝次數

3：12碼決勝兩隊所贏次數、香港(港聯)最長連勝次數

第15屆省港盃

首回合：03/01/93

比賽場地：旺角場

戰果：香港 1:1 廣東（基亞 2′、李勇 53′）

次回合：10/01/93

比賽場地：廣東省體育場

戰果：廣東 0:1 香港（譚兆偉 88′）

總比數：香港2:1廣東

第16屆省港盃

首回合：09/01/94

比賽場地：旺角場

戰果：香港 2:0 廣東（李健和 12′、基亞 19‘）

次回合：16/01/94

比賽場地：廣東省體育場

戰果：廣東 3:1 香港（麥超 38′、陳志強 33′、范志毅 40′、徐弘 89′）

總比數：廣東 3:3 香港（12碼，廣東勝5:4）

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