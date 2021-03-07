上周六英超尾場，正在爭逐前四席位的李斯特城，雖然有兩大中場主將占士麥迪臣及哈維班尼斯因傷缺陣，但仍憑伊恩拿祖及艾馬迪各入一球，作客2:1擊敗有拉爾拉拿先開紀錄的白禮頓，賽後全取三分的李城以28戰53分，兩分力壓周日出戰曼市打吡的曼聯，升上聯賽榜第二位。

由於李城今仗缺少了兩名主將，故領隊羅渣士變陣3-5-2陣式，除了派出伊恩拿祖夥拍占美華迪擔正之餘，中場還派出了年僅19歲的葡萄牙小將薛尼泰華利斯正選上陣。不過，開賽初段距離降班區只有3分的主隊白禮頓採取主動，僅10分鐘拉爾拉拿就接應馬奧比的直線，禁區內射入他從利物浦加盟後上陣21場的首個入球，為白禮頓先開紀錄；40分鐘，白禮頓左路罰球傳中，拉爾拉拿頭槌攻門中柱彈出；43分鐘，拉爾拉拿投桃報李直線傳給馬奧比，後者單刀破網但越位在先入球無效，結果主隊白禮頓半場只領先1:0。

下半場客軍反撲，戰至62分鐘李城中場泰利文斯美妙斜直線傳入禁區，伊恩拿祖乖巧射入，替李城追成1:1平手。完場前3分鐘，馬克艾拜頓左路角球傳中，白禮頓門將羅拔山齊士出迎打空氣，伏兵尾柱的李城中場艾馬迪輕鬆頂入空門，成為球隊的贏波功臣，結果李城憑下半場兩個入球，作客2:1反勝白禮頓，賽後力壓曼聯升上第二位。

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