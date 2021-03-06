般奴費南迪斯去年加盟英超曼聯後，表現一直令人讚賞。不過隨上陣場數越多，B費「欺善怕惡」的弱點開始暴露，面對Big 6球隊時往往判若兩人。相反效力曼城的葡萄牙同胞貝拿度施華今季反彈，而且效力藍月以來，常能在Big 6球隊身上取得入球。

B費2020年1月加盟曼聯後，至今各賽事上陣62場，射入34球及交出20次助攻。不過紅魔上周日作客賽和車路士0:0後，外界再次關注B費對Big 6隊時表現。這位葡萄牙國腳於比賽中20次失去控球權、四次被對手盤扭過，數據全場最差。另外，B費全場僅製造一次機會、中目標射門；盤扭過對手次數都是零，令人失望。

事實上，B費今季七次在聯賽對Big 6球隊時，僅1入球0助攻，所入的1球更是主場大敗給熱刺1:6時的12碼，難怪連曼聯名宿史高斯都指B費需在對Big 6球隊時有好表現來證明自己：「B費常有入球及助攻，但大戰時卻沒法有同樣演出。他需重要比賽時有更大影響力。」

至於貝拿度施華17/18球季由法甲摩納哥加盟曼城後，在對Big 6球隊反而常有入球。他至今效力曼城4季射入21個聯賽入球，當中6球是在Big 6球隊身上射入，佔其入球的28.6%。相反B費兩季取得23個英超入球，卻只曾兩次射破熱刺大門，對Big 6的入球只佔其總入球的8.7%，明顯及不上施華。

文：吹雪