運動面前，人人平等。殘疾人馬術盛裝舞步騎手謝佩婷和曾靝賜在地上雖受腦癱影響，不良於行，但身體障礙未有限制兩人的運動夢，他們騎上馬背自由馳騁，忘卻日常不便，昂首奔向殘奧舞台。

記者/攝影：洪量丰

部份圖片由受訪者提供

謝佩婷和曾靝賜同是天涯淪落人，前者早產，出生僅重兩磅多，醫生診斷她先天腦癱，肌肉不受控制，影響四肢活動，出生後手術接手術，時常出入醫院接受復康治療；後者患痙攣性雙側麻痺，膝蓋外曲，難以平衡。

二人識於微時，全因3、4歲時未懂走路已學騎馬，父母期望以馬術治療改善他們的肌力和平衡力，謝佩婷指騎馬牽涉動物的不穩定因素，反有利提升身體協調：「馬匹有很多不穩定因素，我們策騎時要做到人馬合一，這樣可以幫助身體平衡，因為我要配合牠們去完成一個動作，要用到耐力與肌力。我小時候有玩不同運動，例如羽毛球、游泳、甚至籃球都有玩，但我覺得最適合還是騎馬。」曾靝賜補充指，正因每匹馬性格和特點皆有不同，更能鍛煉反應和身體：「坐上去就知道，不是每隻馬都做到同樣的動作，學騎馬時有助鍛煉上身協調與下身肌力。」

手機用戶請按此放大圖表

學習騎馬改善社交發展

起初騎馬只為增強腳力，兩人卻在馬背上找出新天地，靠成功感擺脫日常生活的殘障標籤和限制。曾靝賜2010年初披港隊戰衣，他形容當刻如夢想成真：「當年進入港隊真的很開心，是一種光榮，做夢都想不到可以入選港隊。」除了改善生理機能，騎馬對兩人心理和社交幫助同樣大。謝佩婷憶述年少時內向寡言，與現時樂天敢於表達分享的她大相逕庭：「以前的我是一個比較內向的人，但現在我學會表達自己與教練去溝通。其實騎馬最享受就是不用在地面上受身體障礙，做到我想做的運動跟動作。」

常言人馬合一，但馬術絕非外人看來騎上馬背拉扯韁繩的易事。曾靝賜笑說：「我騎馬最享受就是能使喚馬匹，但不是所有馬都受你指使。」靠鞭和腳力或能馴服馬匹，但謝佩婷認為策馬的要訣更在於溝通合作：「我們要理解雙方的缺點與優點，動物都會發脾氣，或者故意玩弄你，那你就要馴服牠令牠聽話，這些都很有技巧。」

殘奧前夕克服墮馬恐懼

正如謝佩婷所述，馬兒本屬不穩定因素，騎馬多年難免有意外。曾靝賜在外國比賽時曾被馬匹拋下致手腕骨裂，回港後一度蒙受心理陰影；謝佩婷出戰上屆殘奧前夕又曾於英國墮馬：「我騎的馬衝前抬起後腳，我整個人飛出座騎外，弄傷下背。當刻感覺不到雙腳能活動，真的很害怕，差不多整整40秒沒感覺，原來是撞傷了神經線。」不過正如他們的人生一樣，縱命途多舛，但在那裏跌倒，他們又在那裏站回來，堅毅面對。回想舊事，謝佩婷說得樂觀淡然：「起初再上馬會感到恐懼，不過與其浪費精力去胡思亂想一些未必會發生的事，不如索性努力騎好一點。」