周六蘇超榜首的格拉斯哥流浪距離冠軍又近一步！雖然主帥謝拉特上仗因指罵球場被逐，今仗只能作壁上觀，但球隊主場仍以3:0大勝聖美倫，領先少踢一場次席的些路迪21分。只要些路迪周日的比賽未能全取三分，格流將會提前封王，而謝拉特亦會一圓捧起聯賽冠軍夢。

早在開波之前，已經有大量球迷聚集於格流的主場之外，準備迎接球隊近10年來的首個超聯冠軍。雖然領隊謝拉特未能場邊篤師，但格流一眾球員表現相當爭氣，開波14分鐘，格流的賴恩堅特禁區外位置起左腳射門，聖美倫門將只能望住皮球入網，率先為主隊開紀錄。

兩分鐘之後，格流前鋒摩尼路斯接應隊友格連卡馬拉的直線，拗腰起腳射入增添比數以2:0完半場。易邊再戰未夠一分鐘，先開紀錄的賴恩堅特左路傳中，尾柱的伊亞尼斯赫傑接應控定再起左腳一射破網，拉開至3:0，亦為比賽最終賽果。格流32戰後取得28勝4和不敗的佳績，而只要死敵些路迪周日作客登地聯未能贏波，格流將可自10/11球季以後再次贏得蘇超冠軍。

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