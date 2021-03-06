2021年NBA明星賽將於香港時間周一早上9時在亞特蘭大舉行，「Team LeBron」隊長勒邦占士（LeBron James）再次打造出極豪華的陣容，今屆他選入「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）和史堤芬居里（Stephen Curry），單是他們3人已共拿過7屆總冠軍、8屆常規賽MVP和4屆總決賽MVP，可謂最強球星連線。今次亦是占士、字母哥和「咖喱仔」三人首次成為隊友，整隊內外線威力超強，字母哥也豪氣說：「未開賽已經結束！」

具備經理人眼光的占士，過往效力騎士和熱火時，都為球會招兵買馬上給予很多意見，前年夏天更助湖人羅致安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），上季即為紫金兵團帶來總冠軍。明星賽自2017年起改為隊長制，不再分東、西岸揀選球員，連續三屆擔任隊長的占士親自選人，至今已經連贏三年。今屆占士繼續打造超豪華陣容，他用「狀元籤」選入字母哥後，次選即揀咖喱仔，再揀選人氣極高的當錫（Luka Doncic），以及祖傑（Nikola Jokic），1至5號位均是NBA一線球星。

「三巨頭」從未合作

五位正選中，單是占士和咖喱仔2人已合共拿過7屆總冠軍，再有字母哥聯手，3人共在8個球季獲常規賽MVP，29次入選明星賽，陣容相當鼎盛。三位球星多年來各為其主，未曾效力過同一球會，即使占士早年留守東岸，也未跟字母哥在東岸明星賽合作過，與咖喱仔更是多年總決賽宿敵。待占士於18/19轉戰西岸投湖人，明星賽已改為隊長制，但他未有選入咖喱仔，字母哥則是過去兩屆的明星賽隊長。因此今次是三人破天荒首次同隊，威力驚人。至於其餘兩位正選當錫和祖傑，即使年資較淺，但已是聯盟炙手可熱的新星，前者是三雙機器兼年度最佳新秀，加盟NBA兩年全部入選明星賽，後者亦是表現全面的全能中鋒。

對於占士打造的豪華陣容，字母哥形容「已經唔使打」，這位兩屆常規賽MVP豪氣說：「這是五位正選陣容嗎？比賽已經結束！這個正選太強了吧。」他又指，占士能策動攻勢，可把敵方注意力從自己身上引走，跟他在公鹿時被重點防守有很大差別：「他能組織，讓你很多時都無人看管，我從沒試過有人能搶走對手焦點，讓我長時間無人看守，所以我會盡力做好自己工作，努力戰鬥，盼能為占士拿下勝利。」

杜蘭特因傷無緣上陣

至於「杜蘭特隊」卻不會有杜蘭特在陣，這名網隊明星前鋒因傷無法上陣，不過他在周四選人將兩名球隊隊友K艾榮（Kyrie Irving）與夏登（James Harden）納入旗下，也是今屆唯一對同一支球隊隊友在明星賽仍然並肩作戰。杜蘭特的正選位置將由塞爾特人的塔圖（Jayson Tatum）頂上，而杜隊的陣容亦再有變動，本頂替受傷AD的太陽後衞D卜克（Devin Booker），因扭傷左膝未能出戰，聯盟上周五宣佈改由爵士後衞干尼（Mike Conley）頂上，這是他出道14季以來首次入選明星賽，打破NBA舊有的12季紀錄，干尼亦會代替D卜克參加三分賽。

文：華弟

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