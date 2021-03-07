西布朗周日在英超聯賽，於主場與紐卡素踢成0:0平手。

雙方今仗均在手臂纏上黑紗，悼念早前因為腦腫瘤病逝的紐卡素前領隊路達。傷兵名單上本已有哥林威爾遜的紐卡素，上場對狼隊時再有辛特麥斯明與米基爾阿米朗因傷退下火線，預計兩人最快也要下月才可復出，喜鵲今仗只能改由賴恩費沙夥拍祖連頓擔任雙箭頭。

這兩支聯賽榜下游球隊，開賽初段踢得相當保守，紐卡素雖然偶有突擊機會，但礙於埋門把握力欠佳，一直未能打破缺口。站穩陣腳之後，西布朗開始搶回不少攻勢，37分鐘，干拿唐辛在中前場左路大腳吊入禁區，塞內加爾前鋒麥巴耶戴亞尼跳起頂出一個角度刁鑽的頭槌，可惜稍欠力度，被紐卡素門將杜巴夫卡橫身撲出，半場兩隊踢成0:0平手。

西布朗易邊後繼續佔得上風，55分鐘，馬菲菲臘斯在無人看管下離門八碼射高，白白錯失先開紀錄的黃金機會。61分鐘，紐卡素策動快速反擊，祖爾韋洛克壓入禁區，在右路窄位起腳施射，但被主隊門將森莊士東擋出。雙方最終未有入球進賬，只能賽和0:0。

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