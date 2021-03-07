NBA總裁阿當施華（Adam Silver）周六召開明星賽賽前記者會，他透露聯盟希望來年的21/22球季能一切回復正常，包括重新讓球迷入場和恢復正常比賽時間表，他亦指下季將不會有海外賽，以在疫情下小心保護球員。施華亦回應網隊球星K艾榮近日提倡把NBA的「Logo Man」換為已故球星拜恩（Kobe Bryant），但他稱聯盟沒有換logo的打算。

NBA過往會於季前賽或常規賽設立數場海外賽事，最常見的主辦國或城市有中國、日本、墨西哥、倫敦和拉斯維加斯等。但施華周六表示，聯盟下季不打算讓球隊飛往海外出戰任何季前賽、夏季聯賽或常規賽，最快會到2022/23季初才會重新考慮恢復海外賽。施華亦期望下季大部份賽事會回復正常，包括恢復82場常規賽，10月開季並於6月完季，不像今季般要被劃分為上下半季。施華說：「我挺樂觀的，我相信我們（下季）能準時開季。粗略估計，我們現時有一半球隊已重新開放球迷入場，若接種疫苗計劃繼續進行，亦是有效的話，我們相信下季能重現全場爆滿的畫面。」聯盟上季因疫情取消171場賽事，預計至少約15億美元收入，今季亦只得72場常規賽，提早於7月完季遷就東京奧運，球員亦要減薪減低經濟損失。

施華又回應近日有球員提議把拜恩換為現時NBA上的標誌人物剪影，取代傳奇名宿謝利韋斯（Jerry West），他就指聯盟沒有計劃撤換人選「這個標誌很經典」，更稱現時不是適當的時候，但聯盟終有一天會再更新這個設計，並提醒大家聯盟已為向拜恩致敬，把明星賽改制，還把明星賽的MVP名稱改為「「NBA明星賽Kobe Bryant MVP獎」。他續道，聯盟不會要求任何職球員強制接種疫苗，但相信大部份球員會選擇接種。

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