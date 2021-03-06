省港盃因武漢肺炎疫情停辦兩年，到底這項擁有41年歷史的埠際賽未來應該以甚麼方式延續下去，過去坊間有不少建議。前港隊長李健和認為，賽事還有其價值，最低限度可讓本地年輕球員有多點比賽機會。

昔日省港盃是兩地精英盡出的大賽，只是兩地對賽事的投入程度明顯不及以往，廣東足協曾將賽事移師到番禺、肇慶、佛山，以至惠州等城市上演，而廣東以老帶新出戰，至於港隊近屆以年輕球員為主。李健和表承認兩地對省港盃關注度減低，像是普通埠際賽，從球員角度看難免有點可惜。

他說：「當年霍生（霍英東）好重視，現在看小霍生（霍震霆）帶領的足總怎處理，與廣東研究是否繼續以這方式交流。香港隊現在沒甚比賽，年輕球員如不靠這些埠際賽爭取機會，可能會停滯不前，沒有高水平賽事，像只與澳門踢，賽事速度慢，要進步就很難了。」

和哥指如以大港腳應戰，但以入籍兵為主，這也沒有太大意義，亦與當年華人為主，三名外援為輔並不相同。他贊同以年輕球員出戰，如這些機會也沒有，聯賽又未必是正選，基本上更沒太多比賽。

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