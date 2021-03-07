利物浦今季在英超戰績低迷，躋身下屆歐聯的機會亦越來越小，近日有傳穆罕默德沙拿有意在今季結束後離隊，紅軍名宿科拿就指，假如這位埃及翼鋒真的不想留在晏菲路，領隊高普今夏就應該趁高價將他賣走，籌集資金進行重建。

「我不是要針對沙拿，我其實非常喜歡他，但我真的認為現今的轉會都是由球員主導的，擁有主動權的是他，而不是利物浦。假如有球員想離隊，我們應該接受。」科拿說。

未計周日對富咸之戰，沙拿自17年由羅馬加盟以來，在189場比賽中已為利物浦攻入118球，他與沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴組成的「埃及文明」鋒線，更是紅軍上季能在英超封王的關鍵之一。然而，科拿卻相信與其勉強留下一位不開心的球員，倒不如趁早將他賣走，尋求雙贏局面，就如紅軍在18年1月以高價將菲臘比古天奴售予巴塞隆拿，套現買入華基爾雲迪積克及艾利臣比加等奪冠功臣一樣。

「高普說過不希望陣中有不高興的球員，我相信他在處理古天奴時，就是抱着這種態度。高普不想古天奴留隊，是因為對方的態度不正確，他不想這樣的毒藥留在陣營之中。」科拿說。「若然沙拿真的不高興，或者是對於未獲提供一份新約感到失望，那（紅軍）就趁早套現吧。盡可能賣貴一點，再拿資金來加強現有的陣容。我是沙拿的擁躉。有誰不是？但利物浦也不會掛念古天奴吧，對嗎？」

利物浦上周四以0:1不敵車路士，錄得主場五連敗，沙拿在62分鐘更被領隊高普換出以迪亞高祖達入替，其經理人阿巴斯隨後在twitter發了一個「英文句號」的帖子，似是暗示這位射手在紅軍的日子已進入倒數階段。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！