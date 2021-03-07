今季於拜仁慕尼黑表現非常出色的中場湯馬士梅拿，自2018年世界盃代表德國國家隊於分組賽出局後，教練路維希望可以打造年輕的德國戰車，因此這位拜仁中場就連同另外兩名老將謝路美保定及曉姆斯被逐出國家隊。雖然此前路維明確表明無意再徵召三人，不過近期突然改口風指會在5月份再作決定。對於自己有機會重返國家隊，梅拿就表示自己已經準備好。

自從去年11月德國在歐國聯慘吞西班牙6蛋後，外界就有聲音希望路維盡快重召梅拿、謝路美保定以及曉姆斯回歸，直至上周六路維就表示3月份的國際賽期三人依然不會入選，不過三人仍有望征戰今夏的歐國盃：「我們會在5月份再作決定，屆時再看一下球隊需要什麼。歐國盃是一項獨立的賽事，教練團的工作就是帶上最好的球員去組成最佳的陣容，盡可能取得最好的成績。」

近兩季入球以及助攻數據也上雙的梅拿，今季各項賽事已交出13個入球及14次助攻，這位31歲拜仁中場亦對於有望回歸國家隊感到高興：「現時我在拜仁踢得很舒服，在場上與很多年輕球員以及國腳同場比賽很有趣。我覺得自己有機會在夏天追逐冠軍（歐國盃），不過我們要看一下歐聯決賽之後才看我是否會再為國家隊效力，不過我已經準備好。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！