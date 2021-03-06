周日英超，利物浦主場鬥「升班馬」富咸，紅軍近況低迷，特別是在主場晏菲路作戰，過去的不敗堡壘已變成任人魚肉的頹垣敗瓦，加上富咸近八場作客不敗，紅軍要讓一球/球半，寧撐下盤。（球賽編號：星期日24；now621台今日10:00pm直播）

利物浦上輪在主場一球不敵車路士，史上首次於頂級聯賽主場五連敗，事實上，紅軍在主場一勝難求，聯賽主場已經七場不勝，錄得5負2和，近兩仗更是一球不入，表現令球迷失望。球隊繼續面對中堅荒的問題，雖然法賓奴泰華利斯已復出，但土耳其小將奧辛卡巴克因傷今仗上陣成疑，令紅軍的中堅組合可能需要再作變更。

此外，球隊今季面對「升班馬」3仗僅贏1仗，除了開「咧」主場以4:3險勝列斯聯外，其餘2仗面對西布朗及富咸都只能以1:1賽和，以紅軍目前的士氣而言，讓一球/球半的確實有點吃力。

另一邊廂，富咸近況相當不俗，近6場錄得2勝3和1負，在上仗一球不敵熱刺的賽事中，球隊更因為勒美拿爭議性的手球在先令入球無效，但富咸在場上整體的表現不俗，特別是冬季來投的尼日利亞前鋒祖殊馬查，上陣6場已攻入2球。

此外，富咸在2021年作客更是未嘗一敗，錄得1勝6和，足證球隊韌度十足，今仗搶分機會非常大。

文：港生