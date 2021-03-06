【本報訊】民主派初選中47人被控違反「國安法」，繼上周五晚冠忠南區對東方龍獅的港超聯賽事後，昨午在青衣運動場舉行的晉峰對標準流浪，亦有球迷為47人發聲。

兩隊今仗都力爭聯賽首勝，初段流浪曾有一次禁區內混戰機會，但未能轉化成入球。戰至33分鐘，傷癒復出的流浪前鋒亞加斯圖於中場線前施冷箭，晉峰門將林駿杰回身不及，皮球笠入龍門，流浪以此碧咸式世界波半場領先1:0。

易邊後3分鐘（即計分牌顯示47:01時開始），有一名球迷高叫「沒有暴徒、只有暴政」等口號，有球迷響應拍手。戰至69分鐘羅俊仁博得12碼，費利浦薩操刀被李溢晉救出，但他衝前補中，晉峰追成1:1平手。兩隊都不甘和局，不斷搶攻，直至補時四分鐘，林嘉緯開出左路罰球，後備入替的播磨浩謙頂入，助流浪以2:1絕殺晉峰。播磨浩謙上一次取得入球，是上季同一場地同一個龍門、同樣接應林嘉緯傳中取得，當時他助東方擊敗傑志。昨「複製」入球後，播磨浩謙表示：「賽前有跟嘉緯開玩笑，問他是否記得上次那球，我叫他等我上場再入一次。」播磨浩謙年紀輕輕就在傑志成名，但其後發展一般，他表示：「來流浪前也跟嘉緯商討過，也跟他開過玩笑，到底我們誰會先退役。」

上周二才宣佈加盟流浪的陳肇鈞今仗亦正選，於第59分鐘被調離場，他表示感激流浪在困難時期願意簽他，希望可以好表現報答。