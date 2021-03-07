周六WTA卡塔爾網球公開賽決賽，4號種籽的捷克球手姬維杜娃直落兩盤輕取西班牙的梅古露莎封后，奪得她自2019年後首個單打冠軍，亦是她職業生涯第28個冠軍頭銜。

現時女單世界排名第10位的姬維杜娃，2021年出戰的首兩個賽事都早早被淘汰出局，包括上月澳網就於第二圈不敵無種籽排名的羅馬尼亞球手姬絲迪雅。今站來到這個WTA 500等級的賽事，姬維杜娃回復勇態，由首圈起只失過一盤便殺入決賽，包括四強受惠於艾莎倫嘉退賽，不戰而勝。今戰她面對2個大滿貫錦標得主的梅古露莎，首圈就連續5次打破對方發球局，取得頗大幅度的領先優勢，首盤以6:2先下一城。次盤戰情更是一面倒，姬維杜娃不久後再贏一盤6:1，成功登上后座，是她繼2018年後第二次在卡塔爾奪冠。

她賽後說：「我在多哈的形勢很好，這一整周都非常美好，回到球場我感覺就如回到家一樣，我很喜歡。」姬維杜娃上次奪冠已是2019年4月於斯圖加特大師賽，今次是她近兩年來再奪單打賽冠軍，亦是她職業生涯第28個冠軍頭銜。梅古露莎亦祝賀對方封后：「姬維杜娃在底線的表現很好，要讓她跑動接球，或是做更多事情亦很難。很大風，我意思是，今天不是我表現好的一天。」

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