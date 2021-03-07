利物浦正選陣容（4-3-1-2）

門將：艾利臣比加

後衞：尼高威廉斯、尼達利菲臘斯、里斯威廉斯、安德魯羅拔臣

中場：拿比基達、韋拿杜姆、占士米拿

中場：梳頓沙基利

前鋒：穆罕默德沙拿、迪亞高祖達

富咸正選陣容（4-4-2）

門將：艾路拿

後衞：堅尼迪迪、佐基姆安達臣、艾達拉比奧約、奧拉艾拿

中場：艾雲卡華利路、勒美拿、夏里遜列特、卜比列特

前鋒：祖殊馬查、盧卡文

周日英超，利物浦主場鬥「升班馬」富咸，紅軍近況低迷，特別是在主場晏菲路作戰，過去的不敗堡壘已變成任人魚肉的頹垣敗瓦，加上富咸近八場作客不敗，錄得1勝6和，而且兩軍在去年12月交手時亦只能賽和1:1，未必最近狀態低迷的紅軍能否終止主場連敗走勢。

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