ATP周六表示，俄羅斯球手梅韋迪夫將於下周取代西班牙球手拿度的位置，正式升上男單世界排名第二，打破網壇「四巨頭」祖高域、拿度、費達拿和梅禮長達16年的壟斷，成為首位「Big Four」以外的的球手取得世界第二排名。

俄國「90後」球手梅韋迪夫於上月澳網殺入決賽，僅不敵祖高域失冠，但打入大滿貫決賽已為這位本來世界排名第四的球手取得一定積分，結果他賽後超越奧地利球手迪安升上第三。而第2位的拿度於澳網8強出局後，宣佈因傷棄戰上周的鹿特丹公開賽，由梅韋迪夫頂上成為頭號種籽。儘管這位俄國球手爆冷首圈下馬，但他仍比拿度取得更多的積分。當ATP於3月15日更新世界排名時，25歲的梅韋迪夫就會正式取代拿度成為世界排名第2的球手，僅次一哥祖高域，更成為ATP自2005年7月名將利維特後，首位在祖高域、拿度、費達拿及前一哥梅禮以外的球手取得男單世界第二，打破四巨頭長達16年的壟斷。

現時拿度的ATP排名積分為9,850分，身後的梅韋迪夫則有9,735分，兩人中間之相差135分。祖高域亦會於本周累積成為一哥球手長達311周，打破費達拿的紀錄。

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