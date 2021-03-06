【綜合美國外電】今季活塞進行重建，球隊希望給予更多機會予年輕球員，據外媒報道，曾六度入選NBA全明星陣容的球星比歷克格芬（Blake Griffin、圖），已與活塞達成買斷協議，後者現時可以非限制自由身球員轉投他隊，或將加盟網隊。

現年31歲的格芬上月12日最後一次為活塞上陣，他與活塞的合約本在2022年到期，但他的高薪對以重建作目標的活塞而言是個大問題，因此球隊決定提早止血買斷其合約。格芬回復自由身後，隨即吸引到不少勁旅的興趣，但據指他將加盟東岸二哥網隊以爭奪職涯首冠。

目前網隊、勇士、拓荒者及熱火等仍努力競逐格芬，但消息指格芬將選擇有最大奪冠機會的網隊。網隊除有KD、夏登（James Harden）和K艾榮的超級三巨頭外，還有他的前快艇隊友D佐敦（DeAndre Jordan）。格芬在生涯初期效力快艇時，與D佐敦及基斯保羅（Chris Paul）打造「Lob City」，瘋狂「拆你屋」，現有夏登和K艾榮一對雙控衞組織攻勢，網隊實力將進一步提升。

但本月將年屆32歲的格芬早前膝部受過重創，他轉戰活塞後即大量減少內線攻勢，改為主攻外圍投籃，在三巨頭長期主導網隊外線的情況下，格芬能發揮的空間有限。