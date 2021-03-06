瑞典傳媒報道，效力AC米蘭的前鋒伊巴謙莫域，有望重返瑞典國家隊，有指他與國家隊主帥安達臣已經作出交談，伊巴有望再次代表瑞典，出戰本月的世界盃外圍賽，到6月更可出戰歐洲國家盃決賽周。

伊巴在2016年歐洲國家盃後宣佈退出國家隊，雖然有傳伊巴18年希望出戰世界盃 ，但他最終亦未有受徵召。去年，在AC米蘭表現不俗的伊巴曾經在社交媒體發佈圖一張身穿國家隊球衣的相片，引起外界猜測伊巴將會回歸國家隊，其後更開腔表示自己希望重返國家隊，但其後亦未有成事，但來到2021年，事情似乎出現了轉機。

瑞典傳媒報道，伊巴將會重返安達臣的世界盃外圍賽大軍名單，有指伊巴今次的回歸，雙方已經討論了數月，雖然瑞典足總未有證實伊巴已經回歸，但就表示主帥安達臣已經和伊巴會面過，雙方亦會繼續就此討論。雖然伊巴目前正在養傷，但傷勢並不嚴重，假如他重返瑞典國家隊，將有望趕及出戰本月的世盃外賽事，瑞典將會在3月尾面對格魯吉亞、科索沃的世盃外賽事，以及對愛沙尼亞的友誼賽。

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