周日英超有多場賽事上演，尾場更有由熱刺主場迎戰水晶宮的倫敦打吡，上月經歷低潮期的熱刺，最近狀態逐漸回勇，在聯賽取得兩連勝。水晶宮現時陣中仍有不少傷兵，即使主將韋費特沙夏復出，依然難與熱刺匹敵，熱刺讓一球捧上盤。（球賽編號：星期日42；now621台明日3:15am直播）

熱刺上仗作客富咸雖只靠一記烏龍球小勝對手，而且射門次數及控球率也不及富咸，但球隊依然能全取三分，足見領隊摩連奴的安排。最近各項賽事錄得三連勝的熱刺，除哈利卡尼及孫興民兩大射手，就連迪利阿里及加里夫巴利兩名中場球員狀態亦回暖，後者上周大勝般尼一仗更交出2射1傳，可以為球隊的前線提供更多選擇。

水晶宮上周中在主場悶和曼聯，近三輪聯賽不敗，不過上仗又再添占士麥卡菲一員傷兵，球隊今戰有多名球員續因傷缺陣。雖然首席射手沙夏此役可以復出，惟前鋒賓迪基及佐敦阿休近期合共只入過一球，預計球隊破門依然乏力。

同日另一場西布朗主場迎戰紐卡素。近期不斷傳出內訌消息的紐卡素，今仗有三大進攻核心哥林威爾遜、辛特麥斯明及米基爾阿米朗因傷避戰，加上最近10次作客出擊僅贏1場，今場鬥西布朗難搶分，主隊讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期日15；now621台今日8:00pm直播）

文：王杰