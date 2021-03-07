周日英超賽事，利物浦主場迎戰「升班馬」富咸，主場出擊的紅軍為了周中的歐聯16強次回合賽事，今場正選陣容作出多處調動，不過卻被護級心切的富咸憑着勒美拿一箭定江山，作客以1:0力挫紅軍。近6輪聯賽只得1勝的紅軍，在主場晏菲路球場已經錄得6連敗，隊史最差的主場連敗紀錄依然未能終止。衞冕夢碎之餘，現時連爭入前四亦越見艱鉅。

今場坐鎮主場的紅軍在正選陣容上作出7個變動，前線有羅拔圖法明奴受輕傷避戰，沙迪奧文尼先列後備，僅派出穆罕默德沙拿與迪亞高祖達攻堅。至於防線方面有更大變動，只有安德魯羅拔臣一人為常規主力，其餘三名守將為尼高威廉斯、尼達利菲臘斯及里斯威廉斯。

開賽初段富咸反客為主，重點攻擊紅軍右閘尼高威廉斯，盧卡文在5分鐘就於左路推大位後射近柱，惟射門未有中目標。站穩陣腳後的紅軍開始取回不少攻勢，15分鐘沙拿在禁區內的射門被艾路拿擋出，39分鐘，沙基利在禁區外的直射罰球亦越楣而去。戰至45分鐘，富咸一次罰球攻勢，紅軍後衞羅拔臣解圍不遠，惟回防的沙拿在禁區頂控甩後，被勒美拿搶去球權在禁區射入，富咸半場領先1:0。

換邊後紅軍明顯加大進攻力度，48分鐘尼高威廉斯在右路傳中，迪亞高祖達禁區內左腳窩利勁射，不過再次被艾路拿奮力撲出。隨後領隊高普再換入文尼，這位翼鋒在70分鐘接應隊友傳中頭槌攻門，可惜又中楣彈出。雖然紅軍在場面上佔優，可惜面對全面退守的富咸未有太多辦法，最終在主場以0:1再輸一場，聯賽主場錄得6連敗，為隊史最差的成績。

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