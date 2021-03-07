多年來英超出現過無數葡萄牙球員，有些在英超名成利就，亦有不少早已被人遺忘，不知道以下幾位前英超球員大家又認識幾多個？

英超第一位葡萄牙球員在1996年出現，當時韋斯咸從士砵亭借用了年僅19歲的丹尼，這位葡國中場不單擁有英俊的外表，而且腳法亦相當了得。可惜丹尼在英超的日子並不長久，他因為被發現「夜蒲」而缺席翌日的操練，被時任領隊哈利列納雪藏，總結他的英超生涯只上陣了9次射入2球。丹尼後及亦因為紀律問題，令他的球員生涯相當短暫，2003年就在馬德里體育會宣佈掛靴，轉型成為模特兒和藝人。

資深的球迷或會記得紐卡素曾經擁有過一位天才快翼曉高韋亞拿，2002年他以1,200萬鎊轉會費由士砵亭加盟喜鵲，打破了由羅比堅尼在1999年創下的英國球會收購21歲以下球員的最高轉會費紀錄。不過韋亞拿在英超一直未能交出表現，紐卡素在兩季之後就將他借回士砵亭，最終他在2006年轉投華倫西亞，在英超上陣39次僅射入2球。

提起葡萄牙球員，基斯坦奴朗拿度（C朗）絕對是在英超最成功的一位，C朗在2003年由士砵亭加盟曼聯，不單止繼承了當年離隊的碧咸的7號球衣，而且還憑着俊朗的臉孔和華麗的插花腳法，成為了新一代的萬人迷。C朗效力紅魔的6季為球隊贏盡錦標，當中包括3次英超和1次歐聯冠軍，而他亦在2008年首次獲選為世界足球先生。

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