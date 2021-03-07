香港籃壇因疫情停擺多時，甲一名將劉子健亦趁這段時間尋求轉型，跟另外兩位合夥人共投資六位數字創業，去年底在葵興開設健身室Hoop Fitness，並於今早正式開張。41歲的他笑言打球近20年，也要為轉型作打算，現階段盼全程投入教練角色。

落戶葵興的Hoop fitness由劉子健與兩位合夥人朝偉及Shirley創立，他們在去年初有初步構思後，11月即着手籌備，惟12月開張僅五日後，便因第四波疫情及「停業令」影響。劉子健也坦承起初曾感到擔心，幸好疫情近日放緩，業界亦有復甦迹象，其壓力未算太大，「我們在去年12月5日租用此處，10日便因防疫措施而停業。不過我們頭一個月亦要處理裝修等事宜，故實際影響只得一個月吧。疫情令大家更想運動，而健身室在初七重開後，已經有不少客人來上課。」

除了為運動員提供專業級訓練，Hoop Fitness亦有修身、減肥、體能訓練等課程，在2016年考獲健身教練牌照的劉子健也會以教練身份教導學員。他直言今次創業，也是一次跳出舒適圈的經歷，「以前不論是打球或教班，生活一直圍繞籃球。但在疫情之下，籃球教練接近零收入，我希望有些新嘗試，看看能否闖出一條生路。」另外，劉子健也感激前永倫隊友周迎堅在創業路上的幫助，並指後者在購置器材和教學上都提供不少寶貴意見。曾兩度榮膺甲一得分王的劉子健，曾在2019年初短暫退役，並一度復出再為永倫上陣。雖然本地籃球賽事有望在年中復辦，但劉子健希望專注健身事業上，加上41歲的他笑言年事已高，故暫未有計劃再戰甲一。

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