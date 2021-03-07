2018年平昌冬奧男子1,500米短道速滑金牌林孝俊，2019年6月因在訓練中開玩笑，扯掉隊友黃大憲的短褲，事後被南韓滑冰協會禁賽一年，並且不容許他參加任何有關短道速滑的活動。去年3月林孝俊入稟希望取消處罰後，雖然於11月被宣判無罪，但檢察機關決定上訴，令林孝俊一直未備戰明年的北京冬奧，最終24歲的林孝俊周日透過經理人公司發聲明，宣判將會入籍中國，意味他明年有機會在平京冬奧，「掉轉槍頭」代表中國速滑隊，與祖國南韓速滑隊為敵。

韓聯社報道，林孝俊的代表接受電話訪問時，指林孝俊已接受了中國滑冰協會的提議，正在辦理入籍手續，將會代表中國參加2022年的北京冬奧。據報最近兩年，被南韓方面判罰並一直處理官司的林孝俊，在祖國無法尋到訓練場地，其經理人公司坦言林孝俊只希望能穿上冰鞋，所以決定入籍中國，以解決他運動員生涯遇到的困境。

林孝俊聲稱當初扯掉隊友黃大憲的短褲，只是一時開玩笑，但對手卻認為他是性騷擾，雖然林孝俊隨後曾不斷向黃大憲致歉，當地法院亦於去年11月宣判林孝俊無罪，但檢察機關再決定上訴，這案件一直拖延令林孝俊隨時無法備戰或參加明年的北京冬奧。故有傳今年一月，中國冰協曾邀請林孝俊入籍中國，以爭取他衞冕奧運的機會，最終林孝俊在周日落實將會歸化中國，將會與昔日南韓隊友為敵。

2018年平昌冬奧，林孝俊除了獲得1,500米短道速滑金牌之餘，亦曾與被他扯甩短褲的隊友黃大憲，一同參加男子500米短道速滑賽事，但二人雙雙不敵中國選手武大靖，令中國收獲平昌冬奧首面金牌，黃大憲最終獲得銀牌，林孝俊則收獲銅牌。

林孝俊小檔案

年齡：24歲

出生地：南韓大邱

國籍：南韓-->中國

奧運最佳成績：

2018平昌冬奧男子1,500米短道速滑金牌、2018平昌冬奧男子500米短道速滑銅牌

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