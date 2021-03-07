NBA G聯賽（G League，發展聯盟）周六進行常規賽最後一天賽事，美籍華裔控衞林書豪效力的聖塔克魯茲勇士，於收咧戰迎戰奧克拉荷馬藍色。這位打了NBA 9年的老將今場交出26分、5籃板和4助攻，成功協助球隊擺脫被逆轉的危機，帶領勇士加時贏113:103，以聯盟第2名結束常規賽季，兩日後便會打首場季後賽賽事。

林書豪今場表現相對慢熱，雖然他首節一度交出漂亮no-look傳球，協助隊友反手上籃成為賽事精華，但他打完上半場後只得7分，勇士則仍然領先53:46。不過下半場奧克拉荷馬藍色把比分咬得甚緊，林書豪儘管於最後兩節拿下14分，他們仍被對手追平103:103，把比賽迫入加時。幸好林書豪於加時階段個人獨取5分，助勇士打出10:0的比分，最終在收咧戰拿下勝利。

J.Lin今季在G聯賽共上陣8場，場均出戰31.2分鐘得到19.8分、6.4助攻和3.2籃板，三分命中率高達42.6%。而勇士今季常規賽戰績為11勝4敗，高踞聯盟第2，他們周一就會展開季後賽，對手是第7位的里奧格蘭德山谷毒蛇。

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