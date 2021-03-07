將會代表「杜蘭特隊」出戰本年度NBA明星賽的76人中鋒艾比迪（Joel Ebiid）宣佈，將會把參賽所得的10萬美元（約78萬港元）獎金捐出，協助費城當地的無家者。

「武漢肺炎全球大流行，令很多人陷入困境之中。我認為對無家者及面臨食物不足的人士或家庭提供協助，是相當重要的事情。」艾比迪說。「我一直都很感激費城與球迷給我的支持，不僅是在明星賽期間，而是我在加入聯盟後的這幾年。我會繼續盡我的能力提供協助。」

76人發出的聲明表示，艾比迪作出的捐款，將會分到幾間不同的機構，讓更多有需要人士能夠得到幫助。按照計劃，這筆款款將可提供1.5萬份膳食、4,000件衣物，為1,000名無家者提供武肺疫苗注射，以及300名無家青少年提供安身之所。

艾比迪今季成功擺脫傷困，打出MVP級表現，場均有30.2分、11.6個籃板球及3.3次助攻，協助76人以24勝12負暫居東岸榜首。他在明星賽將以正選姿態上陣。

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