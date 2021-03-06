18年前，基斯坦奴朗拿度（C朗）展開了成「魔」之路，注定曼徹斯特從此與葡萄牙結下緣份。本周日的曼市打吡，就洋溢着葡國風味，不管曼城或曼聯，都有葡萄牙球員「孭飛」；藍月亮的葡國三寶越踢越合拍，近仗多次成為關鍵得分人物，但曼聯的般奴費南迪斯（B費）堪比新一代「魔」術師，在這場要替球隊追分的大戰，期望再拿出力挽狂瀾的勇氣，向對面的同胞宣示絕不投降。

曼市近年大吹「葡國風」，市內兩大勁旅曼城與曼聯，都各自吸納葡國的精英分子。曼城近4年有3位葡兵來投，先後是中場貝拿度施華、閘位的祖奧簡斯路及今季迅速成為隊內後防領袖的魯賓戴亞斯，一下子令本身與葡國無甚淵源的這支球隊，突然有了密不可分的關係；曼聯則在去年1月，覓得B費這位可能是後費格遜時代最成功的收購，傳射兼了得，替踢法越來越沉悶的紅魔，注入技術及創造力。看着這座城市如今葡人當道，大家不禁想起C朗，是他為一班後輩同胞鋪好路，才讓曼市球迷對來自伊比亞半島的「出產」更受落。

作為英超史上首位空降曼徹斯特的葡萄牙球員，C朗效力曼聯的6年，從一個出道時只顧插花的黃毛小子，變成華實兼備、世人讚嘆的球王，而C朗的成功，令魔迷盼望有下一個葡國的天之驕子來臨。C朗後本有拿尼，可惜成長得不夠璀璨，結果一等就是C朗離開後的10年。24歲的B費，一樣來自士砵亭，來到後場場交足貨，彷彿不需適應期般，迅速掌握英超節奏及融入紅魔體系，至今上陣41場英超比賽，貢獻23個入球及17次助攻，短短1年多已4奪每月英超最佳球員。

B費當日入「魔」時，直言是受C朗的啟發及鼓勵而選擇曼聯：「他說了很多曼聯的東西給我聽，而且也說到自己在這裏展開足球夢想，然後變成一名好球員。在很多球員眼中，他是模範，大家都想學習他勤奮的精神。」然而不只B費，曼城的葡國三寶也一樣受C朗影響，雖說哥迪奧拿掌軍後開始「葡化」工程，但貝拿度施華在17年過檔曼城時，就稱C朗有份建議他去曼市，而祖奧簡斯路入「城」前更與C朗同在祖雲達斯效力，19年夏天與丹尼路雷斯互換東家，同樣有聽前輩的意見。

哥迪奧拿手上個個都是出色球員，沒有必然正選，強如阿古路甚至如日方中的奇雲迪布尼，都可能因表現欠佳被貶，而這班曼城的「葡萄牙幫」，也在良性競爭中才捱出頭。好像貝拿度施華，首季加盟坐後備席多於正選，至第2季藉迪布尼受傷而獲得更多上擔正機會，成為曼城該季蟬聯英超不可或缺的一員，但上季又表現未如預期好，多次被哥帥棄用，然後來到今季對上這兩個多月，再現穩定發揮，正選地位又變得牢固。

約兩周前對慕遜加柏的歐聯16強首回合，B施華就先用頭槌建功，隨後再頭槌二傳加比爾捷西斯奠定2:0勝局，但賽後被選為全場最佳球員是祖奧簡斯路，皆因兩個入球都是來自他在左路的長傳輸送。比起B施華，這位可同時勝任左右兩閘的26歲球員，融入球隊的過程相對更困難，上季平均上陣時間甚少，至今季才派上用場，更成哥帥陣式下其中一個進攻發起點，被形容踢閘卻像踢中場一樣，在防反戰術時，他的運球及傳送都非常奏效，現在已變成哥帥最信賴的閘，大部份情況下都必派他打正選，只視乎是踢左路或右路。不過，若說到在隊內最順風順水的葡國球員，非魯賓戴亞斯莫屬，好像找到了高柏尼的接班人一樣，今季24場正選中，曼城有15場保持清白之身，而更難能可貴的是，他激活了本被哥帥打算放棄的史東斯，2人如今成為曼城的最強中堅組合。

事實上，曼市的「葡化」已延伸至踢過葡超的球員，在這兩支球隊也特別馨香。好像曼聯的瑞典中堅域陀連迪路夫、巴西左閘阿歷士迪尼斯以及塞爾維亞老將尼曼查馬迪，都在葡超浸淫過，而曼城的巴西門將艾達臣摩拉斯，就與隊內的葡國三寶一樣，都是從賓菲加轉會過來，默契自然已存在。英超的歷史洪流中，法國與西班牙球員在不同時期都做過外援第一幫，或者未來數年，由曼市捲起的葡國風，會慢慢主宰英超。

曼徹斯特C朗加盟後的葡萄牙兵

曼聯

基斯坦奴朗拿度

位置：前鋒/翼鋒

效力年期：2003-09

上陣（入球）：196場（84球）

成功指數：★★★★★

拿尼

位置：翼鋒

效力年期：2007-15

上陣（入球）：147場（25球）

成功指數：★★★

碧比

位置：前鋒

效力年期：2010-14

上陣（入球）：2場（0球）

成功指數：／

卡斯度彭利拿

位置：門將

效力年期：2015-現在

上陣（入球）：1場（0球）

成功指數：0

達洛治

位置：後衞

效力年期：2018-現在

上陣（入球）：20場（0球）

成功指數：★

般奴費南迪斯

位置：中場

效力年期：2019-現在

上陣（入球）：41場（23球）

成功指數：★★★★

曼城

貝拿度施華

位置：中場/翼鋒

效力年期：2017-現在

上陣（入球）：125場（21球）

成功指數：★★★★

祖奧簡斯路

位置：後衞

效力年期：2019-現在

上陣（入球）：38場（1球）

成功指數：★★★

魯賓戴亞斯

位置：後衞

效力年期：2020-現在

上陣（入球）：24場（1球）

成功指數：★★★★

註：所有數據只計算英超賽事

資料來源：英超官網

雙曼前葡超球員今季數據

曼聯

般奴費南迪斯

國籍：葡萄牙

曾效力葡超球會：士砵亭

位置：進攻中場

上陣（後備）：27場（1場）

入球（助攻）：15球（10次）

射門（中框）：85次（36次）

場均傳球（創造機會）：57.85次（17次）

尼曼查馬迪

國籍：塞爾維亞

曾效力葡超球會：賓菲加

位置：防守中場

上陣（後備）：14場（4場）

入球（助攻）：0球（0次）

鏟截（截球）：20次（18次）

對抗成功（場均傳球）：53次（59.64次）

域陀連迪路夫

國籍：瑞典

曾效力葡超球會：賓菲加

位置：中堅

上陣（後備）：20場（0場）

入球（助攻）：1球（1次）

鏟截（截球）：15次（20次）

解圍（阻截射門）：68次（0次）

阿歷士迪尼斯

國籍：巴西

曾效力葡超球會：波圖

位置：左閘

上陣（後備）：7場（1場）

入球（助攻）：0球（2次）

鏟截（截球）：8次（8次）

橫傳（成功率）：47次（21%）

曼城

魯賓戴亞斯

國籍：葡萄牙

曾效力葡超球會：賓菲加

位置：中堅

上陣（後備）：24場（0場）

入球（助攻）：1球（0次）

鏟截（截球）：19次（24次）

解圍（阻截射門）：68次（1次）

貝拿度施華

國籍：葡萄牙

曾效力葡超球會：賓菲加

位置：進攻中場

上陣（後備）：20場（2場）

入球（助攻）：2球（3次）

射門（中框）：23次（12次）

場均傳球（創造機會）：53.65次（5次）

祖奧簡斯路

國籍：葡萄牙

曾效力葡超球會：賓菲加

位置：左閘/右閘

上陣（後備）：21場（1場）

入球（助攻）：1球（2次）

鏟截（截球）：44次（33次）

橫傳（成功率）：45次（16%）

艾達臣摩拉斯

國籍：巴西

曾效力葡超球會：賓菲加

位置：門將

上陣（後備）：26場（0場）

失救（不失球場次）：16球（15場）

撲救（撲救12碼成功次數）：41次（0次）

準繩長傳：110次

犯錯導致失球：1次

註：所有數據只計算英超賽事

資料來源：英超官網

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