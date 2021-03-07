上周中剛於西班牙盃四強激戰120分鐘，才能淘汰西維爾晉級的巴塞隆拿，上周六回到西甲作客奧沙辛拿，結果美斯今場交出兩記助攻，協助巴塞以2:0擊敗對手全取三分，聯賽保持16場不敗兼作客8連勝，賽後追至與榜首的馬德里體育會只差兩分，但多賽兩場。

由於上周中剛於西班牙盃激戰完，下周又要作客巴黎聖日耳門上演歐聯16強次回合生死戰，故今仗巴塞的陣容亦有所輪換，基沙文復任正選取代奧士文尼迪比利。14分鐘，主隊傑基巴查禁區頂起腳，但被巴塞門將達史特根飛身撲走；30分鐘，美斯美妙長傳予左路的佐迪艾巴，後者殺入禁區內未有選擇傳中，反而選擇射近柱破網，助巴塞領先1:0。隨後主隊魯賓加西亞單刀機會，卻再次被達史特根救出，結果巴塞半場領先一球。

下半場開賽3分鐘，美斯禁區頂起腳勁射，被奧沙辛拿門將沙治奧靴里拉飛身撲走。遲遲未能拉開比數的巴塞，要戰至83分鐘，美斯在禁區頂將皮球橫傳給18歲小將摩列巴，後者隨即起腳破網，助巴塞鎖定2:0勝局。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！