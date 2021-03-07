巴黎聖日耳門前鋒莫路伊卡迪的老婆娜拉，經常都會在社交媒體分享性感照大派福利，今次她就上載一張自己上身只穿着內衣的自拍照，大晒傲人的上圍。不過，娜拉今次post相的目標，是希望球迷在疫情下多留在家中，似乎就與這張性感照圖文不符。

34歲的娜拉早前才在訪問中表示，情人節最好就是為老公伊卡迪下廚煮一頓，為他在比賽後準備最美味的牛扒三文治，以及在床上「做好表現」，暗示自己在床上討得另一半很開心。有名身材火辣的她，最近又在ig上載自拍照，她上身只穿着一件黑色內衣，露出長長的事業線，不少粉絲都留言讚她非常性感。但對比起她大晒南半球自拍，今次露巨胸只是小事一件。

娜拉是希望藉着相片叫球迷在疫情嚴重期間，繼續留家抗疫，但似乎跟她的自拍相片沒有直接關連，被指圖文不符。周五她又在ig上載一張在海灘的泳衣照，問粉絲喜歡去沙灘還是山上，藉機會展現自己的蜜桃臀。

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