上周六阿仙奴作客1:1遭般尼逼和，槍手的失分罪人自然是嚴重派膠的中場格列沙加，他完上半場前身處自己禁區內，直接將皮球射向對方前鋒基斯活特彈入自己龍門，賽後亦自然受到外界猛列批評。

最終格列沙加在完場後在IG上發帖，公開道歉承認自己犯錯：「我為他們那個入球舉高我的雙手，我為那個犯錯而道歉，這就是足球，現時我的感覺與你們一樣氣餒。」

雖然在沙加的帖文下方，有不少阿仙奴球迷留言表態力撐，尊重沙加願意承擔責任的勇氣，不過在twitter上仍有不少批評沙加的聲音，直斥沙加「愚蠢」、「怪誕的失誤」等，就連前阿仙奴後衞基昂亦坦言：「這是一次災難，他們的失球是再一次嘗試從後組織攻勢，這關乎正確決定的問題。」

「停止再給這些愚蠢的失球吧，沙格不應該這樣做，這是他的犯錯，但當發現對手正向前壓逼，賓特尼奴就應該放長傳，他沒有然後最差的惡夢就發生了，如果你想在聯賽榜爬升你不可以這樣失球。」

祖高爾則稱：「對我來說，這是沙加另一次技術上的錯誤，他已經犯了很多這樣的錯誤，自從他加盟加仙奴後，沙加已成為了同期犯錯最多（8次）的英超球員。阿迪達卻不會對球員說，當你感到壓力就長傳吧！阿迪達說他們會繼續這樣踢，他們的犯錯將會陸續有來。」

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