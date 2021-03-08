NBA明星賽除被視為聯盟的娛樂節目外，也給予不同分岸及球會的球員一個同隊比賽的機會。就好像「Team LeBron」隊長勒邦占士（LeBron James），多年來跟勇士明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）一個東一個西，即使二人近季同處西岸，都未有同隊打明星賽的機會。今年占士親自選入「咖喱仔」，二人合作的成效也相當顯着，占士賽後形容很享受跟咖喱仔同隊的每一秒。

占士和咖喱仔多年來各為其主，前者早年留守東岸效力騎士和熱火，後者就一直在西岸效力勇士。占士於18/19球季轉戰西岸加盟湖人，但明星賽亦於2017年起改為隊長選人制，作為隊長的占士近年都未有機會選入咖喱仔，這位勇士神射手大多於頭幾輪就被揀走。今年占士終以第三籤選入咖喱仔，是他職業生涯17季以來首跟對方同隊，結果這位出爐三分王為占士隊射入8個三分球，拿下全隊第三高的28分。占士賽後說：「終於能夠跟史堤芬居里同隊了！這太遲了吧，我很享受每一秒！」

占士亦很享受跟「Logo Lillard」尼拉特（Damian Lillard）合作，後者今場亦轟入8個三分球拿下35分，得分僅次MVP字母哥。其三分球更是越射越遠，他為Team LeBron射入結束比賽的三分球，就是於剛過半場後出手，結果皮球穿過籃網，他為球隊首先拿下170分勝出。占士賽後亦在Twitter說：「史堤芬居里和尼拉特太瘋狂了吧，我一直叫他們射遠一點，再射遠一點，結果他們做了甚麼？真的射入了......」

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