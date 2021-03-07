周日西甲亦有打吡戰，榜首的馬德里體育會主場迎戰皇家馬德里上演「馬德里打吡」。雖然主場的馬體會早段有蘇亞雷斯建功領先，但守足大半場尾段不幸失守，被賓施馬於88分鐘攻破大門，最終雙方打成1:1平手，兩敗俱傷之下令周六全取三分次席的巴塞隆拿得益。

近期飽受傷患困擾的皇馬，今仗有主力前鋒賓施馬復出擔正領銜鋒線；而馬體會方面亦有英格蘭右閘捷比亞完成10場停賽復出，近5場未有士哥的前鋒蘇亞雷斯亦續任正選，這位烏拉圭射手更於15分鐘接應馬高斯洛蘭迪的直線，入楔單刀射破泰拔高圖爾斯的十指關打破入球荒。

此後馬體會退守，皇馬搶回不少控球權，不過受制於主隊的嚴密防守未能創造太多具威脅埋門。臨完半場前皇馬一次角球攻勢，馬體會中堅菲臘比蒙達里奧被指手球，但球證指並非蓄意下未有判罰12碼，半場成功保住1:0領先。

下半場落後的皇馬積極搶攻，但幾乎於61分鐘被馬體會一次反擊得手，可惜安祖哥利亞的近射「撻Q」未能中框。此後皇馬換入費達歷高華維迪及雲尼斯奧斯祖利亞等活力有所提升，80分鐘雲尼斯奧斯左路一次快放後傳中，賓施馬門前接應快腳一篤可惜被神勇的奧比歷撲出。

不過馬體會尾段始終未能保住勝局，88分鐘賓施馬禁區頂面對眾多防守下交直線予卡斯米路，後者乖巧交橫予跟進入禁區賓施馬輕鬆射入空門扳平，成功為皇馬搶回一分。現時馬體會少踢一場下領先次席的巴塞3分，而皇馬則落後巴塞2分位列第三。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！