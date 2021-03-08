兩名前港超聯「壞孩子」卓耀國及黎洛賢，近日先後爆出醜聞，前者因替人追數而淋紅油被捕，目前正保釋，而黎洛賢向女友借錢不還，最終事件被公開。本地球員嗜賭而欠債的例不少，部份球員突然消失球圈大多與此有關。

26歲的卓耀國在流浪展開球員生涯，13/14球季當選「最佳年青球員」，除場內紀律差，場外更加因賭外圍波而債台高築。據悉，卓耀國甫出道已染有賭博惡習，效力流浪曾向球會高層求救，另外，也有傳他帶女伴返回球會宿舍過夜而遭警告。

由於臭名遠播，卓耀國已無法在職業隊立足，今季加盟甲組地區球會黃大仙，與前港隊守衛李志豪為隊友。曾外流瑞士次級聯賽的卓耀國早前疑走投無路而為收數公司工作，與女友向欠債人士淋紅油，早前在香港仔「行動」時被警員截查，搜出藏有「欠債還錢」字條、紅油及膠水等，涉嫌刑毁被捕，而警方在提堂時指兩人與13宗同類案件有關。

至於黎洛賢同樣因賭外圍波而欠下巨債，有傳曾有收數公司到球場向他追數，其債主在社交平台的討債公社張貼其欠債資料。另外，曾與卓及黎在流浪做隊友的劉卓軒是另一位紀律極差的前港超球員，因賭及暴飲暴食而斷送職業球員生涯。有教練指球員空閒時間多，如與壞分子一起，很容易因而走上不歸路，有傳有球員避債避到內地。

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