今日三八婦女節，香港桌球「四眼cue后」吳安儀接獲好消息，世界桌總今日宣佈，將歷史性向世界排名頭兩位的女子桌球名將包括英格蘭的伊雲絲及吳安儀發出兩張未來兩季（2021-22、2022-2023）的世界桌總賽的職業巡迴賽「全年外卡」，一直都想多打世界級男子組比賽的吳安儀來說是個天大喜訊，她說：「剛煮餸時收到總教練 Wayne的電話，我差點燒燶食物，真的估不到能獲這外卡，令我夢想成真。」

世界桌總以往都有向伊雲絲及安儀發出過世錦賽的參賽外卡，但給女將發出全年比賽外卡則屬首次，世界桌總表示，對兩位女將在過去十五年的佳績表示難能可貴，伊雲絲曾15奪女子世界賽冠軍，而安儀也曾三奪世界冠軍，亦是前世界一姐。

安儀表示：「今日是三八婦女節，我同伊雲絲獲這全年外卡，對女子桌球壇是個突破。」世界女子桌球總會主席Mandy Fisher開心表示：「今年底是我們世界女子桌球40週年，這時候收到兩位卓越的女將獲取外卡的好消息，對女子桌球壇是個里程碑。」

安儀原本獲得去年設菲爾德世錦賽的參賽外卡，但當時體院基於疫情嚴峻，不批准球員出外比賽。安儀說：「去年一整年因疫情都好靜（指沒比賽），今日收到這全年外卡的消息，真的好開心，令我夢想成真，希望今年夏天可以成行，展開男子組的比賽。」

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