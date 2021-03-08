占士經典「撒粉儀式」回歸 冇觀眾有咖喱仔

勒邦占士過往效力騎士時喜歡於賽前大撒防滑粉，他把這個經典動作帶回今年明星賽。雖然未有現場觀眾圍繞歡呼，但有「咖喱仔」史堤芬居里扮演觀眾，當占士撒起防滑粉後，旁邊的咖喱仔蹲着觀看墜落的粉末，然後拍手叫好，當作是觀眾支持占士。

保羅佐治唔敢再話尼拉特

拓荒者球星尼拉特於2019年季後賽西岸首圈第七戰，完場後射入壓哨球絕殺雷霆，當時防守尼拉特的保羅佐治直言匠是次差勁的起手。不過當尼拉特周日於明星賽連入三球三分，包括最後於半場前射入超遠的壓哨球後，PG直言：「我說尼拉特那個入球是差勁的球，被人鬧是正確的，那真的是一球漂亮的入球。」

字母哥同Baby Freak場邊玩波波

明星賽稱得上是讓球員放鬆的賽事，公鹿球星字母哥也展現出溫情一面。明星賽開賽前，他跟兒子Liam在場邊玩波，「小希臘怪物」坐在場上玩着幾乎比自己大的籃球，相當可愛。

貪玩咖喱仔嚇當錫

比賽前的介紹球員環節，球員出場時都會跟隊友一一拍手才回到隊伍。但當咖喱仔出場時，小馬新星當錫居然只顧着和旁邊的金塊中鋒祖傑聊天，貪玩的咖喱仔就嚇了當錫一把，才跟他拍手。

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