入樽賽將在今早上演的NBA明星賽半場進行，它向來是明星賽焦點賽事，但自上屆魔術後衞A哥頓（Aaron Gordon）表現精采入樽後，仍只獲韋迪（Dwyane Wade）給予9分再失冠，今年賽事再無高人氣球星參戰。聯盟今年決定改制，現時決賽只有一次入樽機會，決賽亦不會展現分數卡，裁判會舉起印有球員的名牌。

哥頓於去年入樽賽完成多次勁爆入樽，包括決賽最後一回合跳過塞爾特人7呎5吋高的中鋒科爾（Tacko Fall）爆籃，仍然不敵熱火小將戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.），第三年參賽繼續「二奶命」。不少球迷歸咎於韋迪最後一回合僅給予他9分，有關二人的話題一直沒完沒了。今年聯盟決定改制，鑑於今屆入樽賽只有三位球員包括拓荒者的安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）、溜馬新人史坦尼（Cassius Stanley）和紐約人新秀托賓（Obi Toppin）報名，有別過往的四位，他們只會有兩回合比賽。首回合每人有兩次入樽機會，5位裁判能給予6分至10分。經過首回合後，得分最高的兩位參賽者將進入決賽。

兩位球員於決賽只有一次入樽機會，裁判評分時不會舉起分數牌，而是舉起印有球員名字的名牌，投票選出表現最好的球員，名字出現得最多的一方勝出入樽賽。今年的裁判團比起參賽球員更星光熠熠，有俗稱「人類精華影片」的超級得分手韋健士（Dominique Wilkins）、「鷹王」祖殊史密夫（Josh Smith）、2屆入樽王積臣李察遜（Jason Richardson）、1991年入樽賽冠軍迪布朗（ Dee Brown）和「跳豆」韋伯（Spud Webb）。

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