周日利物浦在主場以0:1不敵富咸，創下球會首次主場六連敗的劣績，令領隊高普備受壓力。加上蘇超格拉斯哥流浪剛贏得聯賽冠軍之餘，利物浦前隊長兼格流領隊謝拉特亦收穫個人首座聯賽冠軍的獎盃，難怪近日有聲音呼籲紅軍考慮起用謝拉特取代高普。不過現擔任球評的利物浦名宿羅蘭遜就表明，謝拉特未是時候出任紅軍領隊。

羅蘭遜在其專欄表示：「我會這樣說，在格拉斯哥流浪取得成功是一回事，執教利物浦卻是另一回事。如果擁有紅軍的FSG公司（Fenway Sports Group）真是起用謝拉特，將是一場極大的賭博。

「我認為如果高普真是離開，有利物浦球迷會說，不如將職位交予謝拉特。不過我認為也有球迷會說，無錯謝拉特在格流是交出好成績，也是紅軍名將，但或者他應先執教另一英超球會（吸收經驗）。」

博彩公司就認為，如果高普真是離開利物浦，謝拉特繼任實是順理成章。紅軍主場0:1不敵富咸後，高普成為下一位今季被解僱的英超領隊之賠率，只是5倍的第3熱門。謝拉特則是下任利物浦領隊大熱門，賠率僅為2.63倍。

英超今季下一位被解僱領隊賠率

排名/領隊/賠率

1/布魯士（紐卡素）/2.75倍

2/沒有領隊再被解僱/3.5倍

3/高普（利物浦）/5倍

下任利物浦正式領隊賠率

排名/領隊/賠率

1/謝拉特（現格拉斯哥流浪主帥）/2.63倍

2/連查達斯（現利物浦助教）/3.5倍

3/沙比阿朗素（現皇家蘇斯達B隊主帥）/11倍

資料來源：Sky Bet

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！