車路士自杜曹執掌後氣勢強勁，上周作客晏菲路全取三分而回，周一英超主場迎擊前帥安察洛堤率領的愛華頓上演前四大戰，雖然「拖肥」狀態亦佳取得三連勝，但考慮到車仔實力更平均，在史丹福橋的對賽往績也佔優，讓一球照取上盤。

文：盧卡東尼

杜曹接替林柏特後，車路士似乎變得比過去更平穩，他目前帶隊成績更與摩連奴在2004年第1次入主時的開局成績看齊，各項賽事10場取得7勝3和不敗，八場保持不失球，至今只失過兩球。上周中車路士就靠昔日林伯愛徒美臣蒙特一箭定江山，贈利物浦恥辱的主場五連敗，賽後重返前四，領先前1天擊敗西布朗的今仗對手愛華頓1分。

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兵多將廣輪換都掂

陣容方面，車路士可能迎來堤亞高施華復出。這位巴西中堅上周已重返訓練場進行輕量訓練，今戰就算未必正選，也可能會出現在後備名單。另外，激戰完利物浦後，車仔勢必輪換，尤其中場線人腳充裕，對利物浦一仗未列正選的高華錫與赫臣奧杜爾，在杜曹執教後受到重用，今戰重返正選機會大，近況不俗的基奧特也將在前線衝鋒陷陣。有這位牽制力強的法國中鋒，發動高空攻勢或兩側傳中會佔到甜頭，而芝維爾的左翼衞位置也可能被馬高斯阿朗素再度取替。

愛華頓上場再靠李察利臣的入球，作客1:0擊敗護級的西布朗，連同之前也以同比數力挫修咸頓，同樣都由這位已連續四場建功的巴西前鋒一箭定江山。李察利臣當勇下領愛華頓三連勝，但傷癒復出的中鋒卡維特利雲近期被安察洛堤放在偏右位置，未如之前放在箭頭般演出神勇。另外，占士洛迪古斯仍因小腿傷上陣成疑，中場創造力會有一定程度減低，至於右閘史密斯高文與中場湯姆戴維斯也同樣輕傷在身。

史丹福橋不利拖肥

如同對利物浦一樣，車路士今場與爭逐前四席位的愛華頓交手，無疑是另一場「六分波」，能擊敗後者的話便可將差距拋開，穩固前四席位。今場有史丹福橋主場之利，加上過往兩軍在此地交鋒，藍戰士也有壓倒性優勢，除18/19球季被對方守和0:0外，近5次對戰其餘4次都獲勝，上季更在主場大勝4:0，蒙特與基奧特都取得「士哥」。雖然今季在葛迪遜公園的首循環比賽，愛華頓靠基菲爾施古臣的12碼入球以1:0小勝，但車仔戰力已提升不少，比林伯領軍時平穩得多，士氣也更高昂，讓一球上盤仍然值得信賴。