周日利物浦在主場以0:1不敵富咸，創下球會首次主場六連敗的劣績，雖然今仗紅軍領隊高普作出了7個正選調動，但紅軍仍未能挽回差劣走勢。賽後高普承認遇上了執教生涯最低谷，前利物浦隊長加歷查甚至直言，紅軍已經由昔日的「精神怪獸」變成了「精神侏儒」了。

利物浦在上半場已先失一球，雖然在下半場有小型飛機，帶著寫上「團結就是力量、紅軍前進吧、你永遠不會獨行」的標語，橫過主場館晏菲路球場的上空，但球隊仍無法重振士氣平反敗局。

主場敗給「升班馬」富咸後，前隊長加歷查表示：「高普以前會稱這支球隊是『精神怪物』，但現時他們已像『精神侏儒』了，這支球隊在過去的四個月，都無法好好應付逆境，這樣在利物浦是不可接受的。」桑拿士亦稱，高普帶領的利物浦是以「強度」見稱，是一支你不是對抗的球隊，但現時已變成了一支很容易對付的球隊，同樣是完全不能接受。

賽後領隊高普被問及這是否他執教生涯最低谷時，他承認：「我想說不是，但這的確是，這不是問題，我們不一定會擁有好時光。這是一支極端的球隊，我們曾經非常成功，現時我們卻遇上非常困難的時刻，但我們將會戰鬥下去。」

「最明顯我們正缺少了入球及不失球，毫無疑問富咸能給我們製造出大麻煩，很明顯我們必須適應。開賽時我們踢得很好、很直接，沙拿給他們製造麻煩，但我們沒能解決我們的問題，富咸踢得很好。我們的防線是全新的，我們跑動很多因為我們壓逼不夠或不在正確的位置，導致失去皮球。」高普又稱球隊下半場很努力，成功創造了機會，只是沒有入球。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！