世界桌球「一哥」卓林普周日局數4:0橫掃利蘇斯基，在直布羅陀公開賽衞冕成功，奪得今季第五個以及職業生第22個桌球排名賽冠軍。

卓林普在周日的決賽未受考驗，在第二局打出一棒106度以及第四局打出一棒94度之下，以4:0大炒同是來自英國的對手利蘇斯基，繼英格蘭公開賽、北愛爾蘭公開賽、世界大奬賽及德國大師賽後贏得今季第五個冠軍，生涯共奪22冠則追平了威廉斯而並列歷史第五位，只是不及前四位的奧蘇利雲（37冠）、亨特利（36冠軍）、希堅斯（31冠軍）及戴維斯（28冠）。

除了直布羅陀公開賽的50,000鎊冠軍獎金，日前已穩奪歐洲系列賽獎金榜第一位的卓林普亦獲得額外150,000鎊獎金，因此他在今個賽後共捧走200,000鎊獎金，可謂大豐收。31歲的卓林普賽後稱︰「我對自己在整個賽事的表示感到滿意，我打得相當穩健。我在4強對薛特很難打，他有時打得很精采。但我在決賽對利蘇斯基時再次表現紮實。我知道他有多出色，要很快進入狀態並令他受壓。他只是錯失一球而我把握他的每一次犯錯而從中得利。」

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