2021年NBA明星賽，周日在美國阿特蘭大順利舉行。不過武漢肺炎仍在美國肆虐，球迷不能入場觀看比賽，球星也無法出席明星賽的派對，就令氣氛大減。加上開波前不足12小時爆出76人兩位球星艾比迪（Joel Embiid）和賓西蒙斯（Ben Simmons），在費城曾與一名被證實確診武肺的髮型師有接觸，二人要接受病毒檢測和隔離，缺席明星賽，就連勒邦占士（LeBron James）都直言，明星賽是否應舉行，本來是可以有不同的看法。

占士在周日接受《今日美國》記者Mark Medina的訪問時，艾比迪和賓西蒙斯遇到的情況，正好證明一眾球星質疑明星賽應否舉行是正確的。占士說：「很明顯，發生在他倆身上的事，正正是所有人擔心可能會發生的事......雖然他們不是對武肺呈陽性反應，但被追蹤到跟患者有接觸，結果便弄至一片混亂，而我們仍在這裏。」

其實NBA為免出事，更向阿特蘭大地區的派對主辦單位，發出了約200份停止和終止令，努力阻止球員和群眾因出席派對而可能受感染。占士就認為，既然如此，倒不如一早就不舉行明星賽。他說：「很明顯我愛聯盟，也愛最高水平的籃球比賽，並且做我喜歡的事。但是在目前武肺仍肆虐，以及我們今季要經歷的各種事情，我會想我們考慮時應否有所不同。但是這非由我所控制，我只能控制到我能控制的事情。」

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