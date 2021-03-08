塞爾維亞球手祖高域周一達成保持世界第一球手311周的里程碑，打破了瑞士球手費達拿所保持的紀錄，成為了史上保持世界第一最長時間的男子球手。

祖高域近年曾經受傷患困擾，在2018年5月的世界排名一度跌至22位，不過這位塞爾維亞球手及後一直保持極佳表現，加上拿度和費達拿兩位競爭對手近年參賽次數減少，令他在本周一打破了費達拿在2012年保持至今的世界第一周數最長紀錄。

祖高域日前接受訪問時，對自己達成這項成就感到夢想成真：「能夠一步一步成為網球壇的其中一位傳奇令我感到非常興奮，我一直沒有忘記自己的兒時夢想，它讓我保持對網球的熱情，並帶領我走到今日這一步。」

費達拿日前出席卡塔爾公開賽記者會時亦大方稱讚祖高域，指對方是自己其中一位好對手：「我很享受跟他對賽，我們彼此是不同類型的球手，每一次對賽大家所用的策略都不一樣，跟他比賽令我成為一位更好的球手。」

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