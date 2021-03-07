意甲一哥國際米蘭在周一聯賽迎來硬仗，主場鬥第四位阿特蘭大。雖然國際近況不俗，不過阿特蘭大亦實力相當，而且阿軍無論在對賽往績或今季鬥前列球隊的表現都不失禮，一於博兩軍今役打和，兼補「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期一7；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日3:45am直播）

國際目前以25戰得59分居首，在今輪意甲開打前已領先次席的AC米蘭六分。國際近況不俗，近六場聯賽全勝，今季主場聯賽成績是10勝1和1負，今役更有前鋒拿達路馬天尼斯復任正選，夥拍盧卡古攻堅，表面上似乎勝望壓一。不過，要留意的是國際近6次與阿特蘭大交手只得1勝4和1負（見附表1），其中近兩次主場鬥阿特蘭大都是和波，今役實存暗湧。

阿特蘭大無懼鬥前五

目前以25戰得49分的阿特蘭大，近7場聯賽共獲5勝1和1負，今季鬥聯賽前五球隊表現頗佳，共獲2勝2和不敗（見附表2）。人腳方面，阿特蘭大有中場迪魯恩刑滿，配合主力如中場魯賓高辛斯及後衞基斯甸羅美路等，有力與國際一戰。畢竟，阿特蘭大的哥倫比亞前鋒路爾斯梅利爾今季已為阿特蘭大射入15球，上仗大勝克羅托內亦有進賬。

對賽往績旺入球「細」

是役「讓球」盤國際讓平/半，若認為阿特蘭大能成功搶分，穩陣的可以取下盤；不過，由於往績顯示2軍近6次交手就有4次打和，而且阿特蘭大今季作客亦表現醒神，聯賽客場共獲7勝4和1負，今役直取「主客和」的和局，有3.55倍。

另外，由於2軍近6次交手共5次的總入球都在2球或以下，而阿特蘭大在近5場客場比賽亦有4場的總入球在2球或以下，因此，今役亦宜補入球「細」。

文：數人