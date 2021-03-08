周日上演的法足盃爆大冷，法甲的馬賽頹勢未止，作客以1:2不敵第四級別的業餘球隊盧斯利安，無緣晉身16強。

馬賽今季在歐聯分組賽包尾出局，聯賽表現亦不似預期，最近三場不勝僅排在第八位。雖然暫代教練今場派出強陣應陣，惟馬賽於21分鐘失守，盧斯利安由普斯達拿路主射罰球直接入網而領先1:0。控球佔優的馬賽於38分鐘由米利克接應謝明傳送後頭槌建功而扳平，但馬賽之後未能再增添入球，戰至71分鐘更被拜伊射入奠勝球，結果以1:2受挫盧斯利安，各項賽事近14戰只曾贏出2場，於法足盃32強出局。

馬賽今季因為戰績欠佳，1月底曾有數百球迷闖入訓練場並投擲煙花，上月則有教練波亞斯不滿會方強行簽入他不想要的球員，開記招批評球會並宣佈自己已請辭，最終被辭退。至於馬賽的新任主帥森柏奧利，將於下一場比賽、周三主場對雷恩的法甲聯賽督帥。

另外兩支在周日出賽的法甲隊伍則順利過關，其中，里爾作客以3:1輕取GFCO阿些斯奧，昂熱則於主場以5:0大炒法蘭西斯安，打入16強。

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