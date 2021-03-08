NBA明星賽周日進行得如火如荼之際，美國媒體的報道指出，剛被活塞買斷合約的自由身前鋒比歷克格芬（Blake Griffin）另一邊廂已同意加盟網隊，其合約將至今季尾結束，其經理人Sam Goldfeder周日晚向ESPN透露消息。

據ESPN指出，格芬於周日黃昏通知網隊總經理馬克斯（Sean Marks），自己會前來布魯克林打球的決定。據報網隊因來季豪華稅的問題，最多只能為自由身的格芬開出590萬美元（約4,581萬美元）老將底薪合約，但他下季仍能獲得活塞的2,980萬美元合約，職業生涯所獲得的薪金達到2.55億美元。格芬與活塞的合約本於2022年到期，但這位活塞前鋒今季年薪高達3,660萬美元（約2.8億港元），下季更達至3,900萬美元，高薪對活塞來說構成一個大問題，因此球隊上周五決定提早買斷格芬餘下的5,650萬美元合約，格芬至周日能夠以自由身加盟任何球隊。

格芬據指將在網隊的小球陣容擔任後備中鋒角色，他將協助「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving）爭逐總冠軍，也是追逐其職業生涯首個總冠軍，他來到網隊後，亦能與前快艇老友D佐敦（DeAndre Jordan）團聚。

現年31歲的格芬，今季為活塞上陣20場常規賽，場均得到12.3分、5.2籃板和3.9助攻，命中率只得僅為36.5%。

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