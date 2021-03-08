曼聯周日作客2:0勇挫榜首的曼城，除了前鋒安東尼馬迪爾復任正選搏得12碼，表現出色被領隊蘇斯克查點名稱讚之餘，左右二閘勞基梳爾與雲比沙卡，連同頂替迪基亞擔正的門將甸恩軒達臣都有優異演出，同為曼聯的贏波英雄。反觀曼城前線失準，史達寧完全被對方凍結之餘，前鋒加比爾捷西斯更輸12碼，連累球隊落敗。

主隊曼城正選評分

（4-3-3陣式）

球員 評分 簡評

門將：艾達臣摩拉斯 6.5分 保持水準，差點救出12碼，並阻擋馬迪爾擴大比數。

後衞：祖奧簡斯路 4分 與近月表現差距甚遠，防守上兩個失球都有犯錯。

後衞：史東斯 6分 保持冷靜，成曼城後場表現最好的球員。

後衞：魯賓戴亞斯 5.5分 略欠速度，面對曼聯進襲時罕見不穩。

後衞：辛真高 6.5分 表現尚可，對手較少在他身邊製造麻煩。

中場：奇雲迪布尼 6分 傷癒復出後還未能重拾最佳狀態。

中場：洛迪卡斯簡迪 6.5分 曼城陣中鮮有表現較好球員，射門曾擊中門楣。

中場：根度簡 6分 多次起腳，但都無法威脅曼聯門將。

前鋒：馬列斯 6分 缺乏支援，已盡最大努力製造麻煩。

前鋒：加比爾捷西斯 4.5分 愚蠢犯錯輸極刑，未能接近曼聯球門。

前鋒：史達寧 4.5分 慘被凍結，下半場門前錯失黃金機會。

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客軍曼聯正選評分

（4-5-1陣式）

球員 評分 簡評

門將：甸恩軒達臣 7.5分 處理皮球從容不迫，快速投擲皮球給梳爾反擊更記一功。

後衞：雲比沙卡 8分 與史達寧的對抗中佔盡上風，令對方無法內切射門。

後衞：域陀連迪洛夫 7分 善於閱讀球賽，曼城的攻勢很少能突破他。

後衞：哈利馬古尼 7.5分 隊長級的好表現，帶領球隊作客力保不失。

後衞：勞基梳爾 8.5分 進攻甚具威脅，射入曼聯今場第二球，同時令馬列斯踢得非常安靜。

中場：丹尼爾占士 6分 未能展示速度，末段助球隊保持控球。

中場：麥湯米尼 8分 在中場跟追對手，積極跑動助曼聯維持防守陣式。

中場：般奴費南迪斯 7.5分 保持很好的12碼入球效率，中場處理皮球簡潔。

中場：費特洛迪古斯 6.5分 作用跟麥湯米尼相似，但在中場失球過多。

中場：拉舒福特 7.5分 配合梳爾交出助攻，為曼城防線製造麻煩。

前鋒：安東尼馬迪爾 8分 甫開賽即搏得12碼，下半場雖錯失機會，但仍屬球隊贏波功臣。

資料來源：英國《每日郵報》

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