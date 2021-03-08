再有前港隊成員因欠下巨債，今次更被甲組球會炒魷。曾效力港超聯球會夢想駿其、香港飛馬及標準流浪的前港隊翼鋒黎洛賢，疑因嗜賭外圍波欠下巨債，向女友借錢冚數不還，其效力甲組球會高力北區在事件曝光前與其「割席」，今日公佈其離隊的消息。

現年25歲，踢小型球出身，有「BB」之稱的黎洛賢於15/16球季在夢想駿其展開球員生涯，16/17球季轉投香港飛馬，17/18球季加盟標準流浪，曾入選香港隊出戰18年第40屆省港盃，並助港隊重奪冠軍。不過，這名效力飛馬時遭時任飛馬教練奇雲邦特，以紀律差劣為由而被棄用的翼鋒，之後一季轉會標準流浪，之後再未有職業球隊與他簽約，今季效力甲組球會高力北區。

黎洛賢效力流浪兩季，傳他因賭外圍波而欠下數十萬元債務，需由球會高層協助解困。不過，這名前港隊代表似乎未有吸取教訓。本報早前接到X小姐舉報，指黎洛贀欠債不還。X稱是黎的前女友，自2017年開始與黎一起，期間曾隨黎到澳門為當地球會踢波以賺取車馬費，亦知道其信貸紀錄甚差，因而未能申請到銀行戶口；去年7 月，黎稱需50萬元應急，獲女友借款，收到借款後不久辯稱炒股輸清所有貸款。

X表示：「之前我家人已向他借過幾次幾萬元，他稱幫朋友，但每次都遲還且還不足款項；去年7月26日再向我提出借錢，今次借50萬元，並有簽下借據，承諾每月還款一萬，之後他喊住稱炒股輸清，但又冇證據，只還了約兩萬元再沒有還款。」

X指，因黎已完全不可信，不久便與他分手，幾經追討，年初償還多3,000元後再未有還款，考慮後決定將事件公開，希望將來不會再有人被黎所騙，並要求他盡快償還欠款，如仍不償還將報警及尋求律師協助。

消息指，黎洛賢已未有再出席其效力的甲組球會高力北區的訓練，而北區今午在球會社交平台公佈黎洛賢離隊的消息，提早與這名欠債甚巨的前港腳「割席」。黎洛賢是繼卓耀國後，另一位欠下巨債的前港隊球員，而有球圈「壞孩子」之稱的卓耀國早前與女友，涉在不同地區以非法收債，手法包括淋紅油等而被警方拘捕，並落案起訴。

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