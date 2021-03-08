周日NBA明星賽正賽上演前，首先進行技巧挑戰賽和三分球大賽，當中以三分賽對決甚為精采。大熱的「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）最終以1分險勝爵士後衞干尼（Mike Conley），繼2015年後再贏得三分王獎座。而在明星賽中場進行的入樽賽也成熱話之一，拓荒者新秀安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）決賽欲表演親吻籃框，最後卻未能成功，但其三次精采入樽助他贏得入樽王獎座。

技巧挑戰賽是明星賽首個活動，由溜馬前鋒D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）奪冠。接續的三分賽，頂替受傷D卜克（Devin Booker）的干尼，首輪表現驚喜射入28分；壓軸出場的咖喱仔更手感火熱，首輪射入高達31分，成三分賽史上首位拿下逾30分的球員，二人聯同塔圖（Jayson Tatum）殺入決賽。塔圖決賽失準只有17分，干尼保持穩定射入27分。咖喱仔稍感壓力，首個投籃位置前四球全部射失，但尋回手感後，射入兩個值三分的「綠波」，加上射入壓哨「花球」，他共得到28分，以1分之微力壓干尼，繼2015年後再贏三分賽冠軍。咖喱仔賽後把獎座獻給其勇士隊友K湯遜（Klay Thompson），後者曾於16年三分賽擊敗咖喱仔，他說：「浪花兄弟，我們回來了！這個獎盃獻給K湯遜，我們會做到的，兄弟！」

在明星賽半場進行的入樽賽，就由拓荒者的安菲尼西蒙斯贏得冠軍。他於首輪兩次入樽均有精采表現，首次他把籃球放在比正常籃框更高的位置，一舉躍起雙手入樽；第二次他穿起名宿麥基迪（Tracy McGrady）的經典速龍1號球衣致敬，表演360度轉身入樽，一舉獲得49分，和紐約人前鋒托賓（Obi Toppin）同躋身決賽。決賽只有一次入樽機會，托賓躍過兩個人表演「大風車」入樽；西蒙斯本想表演親吻籃框入樽，但跳起至框前疑因衝力大太縮開了，仍獲五位中的三位評判選為入樽王。

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