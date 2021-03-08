熱刺周日在英超以4:1大勝水晶宮，今季各項賽事累積已射入100球，成為了歐洲五大聯賽今季自拜仁慕尼黑（106球）後，第二支入球到100球的球隊，熱刺前鋒哈利卡尼和孫興民在今場比賽中，更打破保持了25年的英超單季合作入球紀錄。

孫興民在熱刺領先3:1後，於76分鐘助攻卡尼頂入，協助熱刺大勝4:1，這記入球是二人今季合作攻入的第14球，打破了舒利亞和瑟頓於1994/95球季在布力般流浪創下的互相助攻合作攻入13球的英超單季紀錄，而這對熱刺組合只需再互相助攻合作射入2球，便可以追平車路士的杜奧巴和林柏特保持、合作總共攻入36球的英超紀錄。

今場助攻加里夫巴利射成2:0後自己亦射入兩球的哈利卡尼，則成為自1998年5月對溫布頓的奇連士文（4球2助攻）後，第一位在英超單場貢獻2入球和2助攻的熱則球員，而卡尼今季各項賽上陣36場已直接參與了40個入球（24入球16助攻），是英超球員中最多。

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